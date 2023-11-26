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09:28 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Умер солист ансамбля «Дос-Мукасан» Акжол Меирбеков

Музыкант вернулся в легендарную группу в 2010 году.

Источник: Официальная страница "Дос Мукасан" в социальных сетях

АЛМАТЫ, 26 ноя — Sputnik. Ушел из жизни солист легендарного казахстанского ансамбля «Дос-Мукасан» Акжол Меирбеков. Об этом сообщили в официальной странице музыкального коллектива в социальных сетях.

«Мы глубоко опечалены потерей уважаемого человека, который много лет пел для зрителей в составе художественного коллектива. Выражаем соболезнования казахстанскому народу», — говорится в сообщении.

В информации также отмечается, что музыкант болел в продолжительное время. Акжол Меирбеков родился 26 июля 1950 года в городе Арысь Южно-Казахстанской области.

Он участвовал во всесоюзных, мировых и международных фестивалях и конкурсах и становился лауреатом.

Акжол Меирбеков был принят в ансамбль «Дос-Мукасан» в 1978 году.

Впоследствии стал солистом ансамблей «Аркас», «Сазген», «Адырна» Алматинской областной филармонии имени Суюнбая.

В 1994—1996 годах работал директором и художественным руководителем ансамбля «Гулдер».

В 2010 году музыкант вернулся в группу «Дос-Мукасан» и по сей день являлся солистом ансамбля. Награжден несколькими медалями. Заслуженный артист Республики Казахстан.

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