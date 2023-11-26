15:49 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Что ожидается в Казахстане 27 ноября
Sputnik Казахстан предлагает обзор основных событий и мероприятий на 27 ноября 2023 года (информация обновляется в течение дня).
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Мероприятия, запланированные на 27 ноября.
ACТАНА
10.00 — Выставка «Фокус внимания» (Галерея Has Sanat, ул. Д. Кунаева 14l, ЖК «Нурсая-1»).
19.00 — Концерт Alessandro Safina (ЦКЗ «QAZAQSTAN», проспект Мангилик Ел, 10/1).
20.00 — Stand up: техническая вечеринка проекта (Ginza, Тұран даңғылы, 15).
20.00 — Матч Лиги ВТБ: Astana vs Samara (Велотрек «Сарыарка», проспект Кабанбай Батыра, 45А).
АЛМАТЫ
09.00 — Выставка «Искусственный интеллект — художник или машина?» (Центральный государственный музей РК, мкр. Самал-1, д. 44).
10.00 — Выставка «Опасные связи» (Telli Gallery, пр. Достык, 250).
11.00 — Выставка «Banksy. Гений или вандал» (Мультимедийный музей Lumiere-Hall, пр. Аль-Фараби, 13 к2в).
11.00 — Спектакль «Пламенное сердце» (Театр им. Лермонтова, проспект Абая, 43).
12.00 — Выставка «Единство в противоположности» (Галерея «Улар», улица Панфилова 92).
18.30 — Спектакль «Айлакер жесір» (Театр «Жаңа Ғасыр», ул. Пушкина, 63).
19.00 — Любительский винный курс (пр. Достык 109, вход через винотеку Almawine, 2 этаж).
19.00 — Концерт Ne Prosto Orchestra & Toygar Işıklı (Дворец Республики, пр. Достык 56).
19.30 — Вечерний кинопоказ под открытым небом (БЦ Zhibek Zholy, блок 1, пр. Жибек Жолы, 135, вход со стороны ул. Масанчи).
20.00 — All stars jam session — Джазовая музыка и импровизация (Джаз-клуб EverJazz, ул. Зенкова, 24).