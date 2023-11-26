Главное
Спецоперация на Украине
12:34 (мск), источник: Ura.ru

Пермьстат раскрыл возраст, когда жительницы региона становятся мамами

В Пермском крае женщины впервые становятся мамами в среднем в возрасте 29 лет. Такие данные опубликовал Пермьстат.

«Средний возраст матери в Пермском крае составляет 29 лет. За 2022 год в регионе родилось 23 тысячи 245 детей», — указано в материалах статистики.

По данным статистики, в крае 16 тысяч 406 новорожденных появились в полных семьях. Однако 6 тысяч 839 детей родили одинокие матери. Несовершеннолетние пермячки родили 222 ребенка.

В октябре 2023 года депутат заксобрания Пермского края Олег Постников предложил губернатору Прикамья Дмитрию Махонину создать в регионе совет по повышению рождаемости. Депутат посоветовал включить в состав совета народных избранников, представителей общественных объединений, профильных министерств и традиционных конфессий.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В США убили полицейского, запустившего волну протестов
Над Азовским морем уничтожены две украинские ракеты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта