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12:00 (мск), источник: Комсомольская правда

Слякоть и ночные заморозки обещают в Волгоградской области 27 ноября

Рабочая неделя в Волгограде и области начнется с дождей и тумана.

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Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области в конце ноября зима продолжает бороться с осенью — в регионе то дожди, то снег и морозы, то туманы. О том, каким будет начало рабочей недели и конец осени, сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре. 27 ноября ожидаются осадки, а также температурные качели. Автомобилистов сразу предупреждают о гололедице на дорогах — стоит «переобуть» транспорт и быть внимательными во время поездок.

— Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем в отдельных районах небольшой дождь, местами туман. Ветер южный, юго-западный, в отдельных районах порывы 15−20 метров в секунду, — уточнили синоптики областного ЦГМС.

Температура ночью 0…-2º, днем потеплеет до +3…+8. В Волгограде в понедельник также ожидаются осадки и ветер, ночью будет плюсовая температура.

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