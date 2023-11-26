11:59 (мск), источник: ИА Башинформ
Городские власти напомнили о работе интерактивной карты «Уфа снежная»
Жителям башкирской столицы напомнили о работе интерактивной карты «Уфа снежная».
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Сервис работает уже четвертый сезон. Благодаря сообщениям жителей, городские власти могут отслеживать проблемные места, где необходима уборка снега и наледи.
В мэрии отметил, заявка должна содержать координаты предполагаемого снежного скопления и фото. Снимать фото нужно с привязкой к местности — в кадре должны быть стоящие рядом здания или другие ориентиры.
Ранее «Башинформ» писал, что в выходные в Башкирии ожидается резкое потепление.