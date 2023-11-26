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11:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Городские власти напомнили о работе интерактивной карты «Уфа снежная»

Жителям башкирской столицы напомнили о работе интерактивной карты «Уфа снежная».

Источник: Башинформ

Сервис работает уже четвертый сезон. Благодаря сообщениям жителей, городские власти могут отслеживать проблемные места, где необходима уборка снега и наледи.

В мэрии отметил, заявка должна содержать координаты предполагаемого снежного скопления и фото. Снимать фото нужно с привязкой к местности — в кадре должны быть стоящие рядом здания или другие ориентиры.

Ранее «Башинформ» писал, что в выходные в Башкирии ожидается резкое потепление.

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