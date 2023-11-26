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12:14 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Какой будет погода на неделе в Краснодарском крае

В регионе местами пройдут дожди.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 2 м/с 70% 764 мм рт. ст. +5°
Источник: KrasnodarMedia.su

В Краснодаре небо всю неделю будет преимущественно пасмурным. От 8 до 10 тепла в среднем на неделе в кубанской столице. Дожди возможны в понедельник и четверг.

От 7 до 10 тепла на неделе в Анапе. Дожди на курорте предварительно прогнозируют четыре дня из семи. Море остыло до 14 градусов.

От 8 до 13 выше ноля на неделе ожидается в Геленджике. По предварительным прогнозам синоптиков, дожди здесь могут идти всю неделю. Температура морской воды 15 градусов.

В Сочи от 9 до 15 тепла. Большая часть недели ожидается пасмурной и дождливой. Возможно, что большую часть недели будут лить дожди. Температура морской воды 15 градусов.

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