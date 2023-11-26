Метель в Молдове: водителей просят оставаться дома, отмечены перебои с электроснабжением

КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. В Молдову пришла зима: сильный ветер и мокрый снег затрудняют видимость на дорогах, полиция просит автолюбителей воздержаться от дальних поездок.
Как сообщили в Генинспеторате полиции, в настоящее время на территории Молдовы заблокированных трасс нет.
«Заблокированных направлений нет, в настоящее время все дороги доступны. В целях безопасности граждан рекомендуем избегать дальних поездок. Если все же придется, перед выездом убедитесь, что система отопления работает эффективно, топливный бак полон и автомобиль надлежащим образом оснащен для езды в зимних условиях», — информирует полиция.
Ведомство отмечает, что из-за метели состояние дорог может резко измениться.
«Если вы проезжаете по заснеженным территориям, не паркуйтесь на трассах, чтобы не препятствовать работе снегоуборочной техники», — отмечает полиция.
Между тем, сльный ветер с порывами и снег привели к отключениям электросетей, информирует компания-поставщик Premier Energy, снабжающая электроэнергией центральные и южные районы Молдовы.
«Ведутся работы по возобновлению подачи электроэнергии, оперативные группы находятся на местах и принимают необходимые меры. По данным на 8:00 субботы, 38 тысяч потребителей из 59 населенных пунктов южных районов (Комрат, Кагул, Кантемир, Вулканешты, Тараклия, Чадыр-Лунга) остались без электричества», — сообщили в компании.
Власти Румынии сообщили, что трасса Бухарест-Кишинев перекрыта на участке DN 2: Бузэу-Рымнику-Сэрат. Местные синоптики объявили красный код погодной опасности из-за сильной метели и обильного снегопада в уездахв Брэила, Яломица, Бузэу и Кэлэрашь.