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12:25 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области ожидается усиление холодов

О постепенном усилении холодов в период с 27 по 29 ноября 2023 года заявляется в обновленном прогнозе* погоды от Обь-Иртышского УГМС.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 2 м/с 70% 764 мм рт. ст. +5°
Источник: Агентство «Москва»

Так, в ночь на понедельник, 27 ноября 2023 года, столбик термометра может максимально опуститься до −7, тогда как в дневные часы воздух прогреется до +2, заявляют синоптики.

При этом следующей ночью, 28 ноября 2023 года, прогнозируется при прояснениях до −12, тогда как в наиболее теплое время суток в Омской области может установиться температура до +1, следует из прогноза.

По данным специалистов, окончательно от «плюсовых» значений погода в Омской области отойдет к среде, 29 ноября 2023 года. На ночь прогнозируется от 4 до 9 градусов мороза (при прояснениях до минус 14), а днем ожидается температура в диапазоне от 1 до 6 градусов ниже нуля.

Примечательно, что в каждый из дней синоптики обещают в регионе преимущественное отсутствие осадков, хотя рабочая неделя в Омской области может стартовать местами с туманов и гололеда. Гололедица на дорогах Омска и области вероятна на протяжении всего трехдневного периода, следует из официального прогноза Обь-Иртышского УГМС.

* Прогноз носит предварительный характер и может измениться.

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