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12:41 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Снег, дождь и +1 обещают свердловчанам синоптики в начале недели

По ночам на севере региона ожидаются морозы до −16.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +4° 2 м/с 65% 764 мм рт. ст. +5°

В Свердловскую область 26 ноября пришла оттепель. Днем в некоторых районах региона столбики термометров поднялись до 0 градусов.

По данным синоптиков Уралгидрометцентра, в понедельник, 27 ноября, будет облачно с прояснениями, ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге региона — с дождем. Днем местами пройдет снег и мокрый снег, температура воздуха −4…+1, на крайнем севере — до −9 градусов, ночью похолодает до −1…-6, на севере — до −11, на крайнем севере — до −16.

28 ноября ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем −4…+1, ночью −3…-8, на севере — до 13 градусов.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня дневные температуры установятся на отметке −2…0 градусов.

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