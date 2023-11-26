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12:57 (мск), источник: Don24.ru

«Трогательно до слез»: ростовские художники Бегма создали видео-арт ко Дню матери

Ростовская область, 26 ноября 2023. DON24.RU. Ростовские художники Георгий и Анастасия Бегма создали новый видео-арт ко Дню матери.

Источник: Don24.ru

«Невозможно переоценить роль матери в судьбе каждого человека, особенно если этот человек — воин и защитник Отечества. Поэтому все вместе скажем всем российским матерям спасибо! И помолимся вместе с ними за наших солдат и офицеров, за нашу общую Победу», — написали творцы в своем телеграм-канале.

Новый видео-арт художники создали в рамках проекта «Время Героев» совместно с «Общественной службой новостей».

За два часа видео собрало больше тысячи отметок «нравится».

«Спасибо за ваше творчество. Каждый арт попадает в сердце», «Ребята, спасибо большое! Здоровья, сил и вдохновения», «Очень трогательно, до слез. Господи, пусть все мамы дождутся своих сыновей. Спасибо за Ваше творчество, здоровья Вам и Вашим родным. Ангела Хранителя», «Спасибо вам, ребята! Каждое Ваше творение — до мурашек до слез! Низкий вам поклон», — написали подписчики в комментариях.

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