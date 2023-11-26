12:49 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
В конце ноября в двух населенных пунктах Ростовской области отключат телерадиосигнал
Отключения телерадиосигнала пройдут в двух населенных пунктах Ростовской области.
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Информацию об этом опубликовали Российские телевизионные и радиовещательные сети.
В Дегтярево 29 ноября ТВ и радио сигнал пропадет с 11:00, вещание возобновится с 17:00. В Чертково проблемы с сигналом возникнут 30 ноября с 11:00 до 17:00.
Отключения ТВ и радио сигнала пройдут из-за профилактических и других плановых работ.