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12:49 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

В конце ноября в двух населенных пунктах Ростовской области отключат телерадиосигнал

Отключения телерадиосигнала пройдут в двух населенных пунктах Ростовской области.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Информацию об этом опубликовали Российские телевизионные и радиовещательные сети.

В Дегтярево 29 ноября ТВ и радио сигнал пропадет с 11:00, вещание возобновится с 17:00. В Чертково проблемы с сигналом возникнут 30 ноября с 11:00 до 17:00.

Отключения ТВ и радио сигнала пройдут из-за профилактических и других плановых работ.

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