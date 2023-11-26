В Башкирии увеличивается средний возраст материнства

Так, в последние годы все чаще женщины рожают первого ребенка в возрасте 25—34 лет. В 2022 году на эту возрастную категорию пришлось 57,7% от всех рожениц в республике. Доля молодых мам, которые родили первенца в 20—24 лет, составляет 16,5%. Также растет число женщин, которые решаются на роды в 40+: в 2022 году в Башкирии было зафиксировано 4,3% таких родов. Причем 13% среди мам старше 40 лет впервые родили ребенка.
Всего за прошлый год в республике появилась на свет 36,1 тысяча детей: среди них 18,6 тысяч мальчиков и 17,5 тысяч девочек. За этот период в регионе родилось 402
пары двойняшек, четыре мамы родили тройняшек.