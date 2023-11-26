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13:09 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области продлили выплату при рождении первенца

Меру поддержки продлили до 2025 года.

Источник: Freepik

В Калининградской области продлили выплату при рождении первенца до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как пояснила министр социальной политики региона Анжелика Майстер, условия получения выплаты остались прежними. Сертификат выдается, если первый ребенок родился во время учебы матери в вузе или среднем специальном образовательном учреждении. При этом форма обучения должна быть очной или очно-заочной. Также выплату можно получить в течение трех лет после получения образования.

Мера соцподдержки оказалась востребована среди жителей области, поэтому власти региона приняли решение о продлении выплаты.

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