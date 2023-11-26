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12:17 (мск), источник: Новая Кубань

Краснодарцев будут штрафовать за летнюю резину с 1 декабря

С 1 декабря 2023 года инспекторы ГИБДД начнут наказывать автомобилистов за езду на летних шинах.

Источник: РИА "Новости"

Согласно ПДД, с декабря по февраль водители должны использовать зимние покрышки. Езду на резине не по сезону с 1 сентября 2023 года включили в перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Требование распространяется на все российские регионы включая Краснодарский край и Крым.

За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей. При этом инспектор может наказывать автомобилиста многократно.

Аналогичное взыскание грозит автолюбителям за использование шипованной резины летом.

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