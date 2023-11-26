12:47 (мск), источник: МК.RU Челябинск
Полицейские Челябинской области записали видеоролик в честь Дня матери
Музыкальный клип, посвященный матерям, записали сотрудники различных подразделений южноуральской полиции.
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На фото и видеокадрах — мамы в погонах в редкие минуты отдыха. Песню «Спасибо, мама» исполнил старший лейтенант внутренней службы Руслан Фазлыев, автором слов стал Руслан Ахтаханов, музыки — Хусейн Расаев. Открывает видеопоздравление трогательный рисунок челябинки Ники Гусевой, которая изобразила маму-следователя вместе с дочкой.
В ведомстве поздравили всех жителей региона с праздником, передав им теплые слова благодарности. День матери — международный праздник. В России официально его отмечают в 35-й раз. «МК-Челябинск» рассказывал, что лично своих мам поздравит чуть более трети жителей области.