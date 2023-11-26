15:15 (мск), источник: Комсомольская правда
В Татарстане родители дали своей дочери имя Россия-Святосия-Святороссия
Старшего брата девочки зовут Природа.
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В Татарстане родители дали своей новорожденной дочери необычное имя — Россия-Святосия-Святороссия. Об этом рассказали медики КДМЦ Набережных Челнов.
«Кажется, это самое уникальное имя, которое приходилось слышать медперсоналу перинатального центра», — поделились в горздраве Набережных Челнов.
Как сообщили в медучреждении, девочка родилась на сроке 35 недель, ее вес был 1810 граммов. Малышку вместе с мамой уже выписали домой, они чувствуют себя прекрасно.
Кстати, мама девочки тоже обладательница необычного имени — Родушка. А другого сына отца ребенка зовут Природа, его родители ласково называют также — Родушка. Или просто Род. Он родился на полгода раньше Святороссии. Папа детей Владимир Сухов, к слову, многодетный отец. Среди его чад немало обладателей красивых редких имен — Добрыня, Святослав, Славянида.
Владимир — небезызвестный в Татарстане человек. Его здесь называют по-разному: отшельник, снежный человек, народный целитель. Несколько лет назад мужчина оставил бизнес, жену, восемь детей и ушел жить в лес. Туда к нему приходили за психологической помощью самые разные люди, чаще всего женщины. Кто-то страдал наркоманией, у кого-то были проблемы в семье, кому-то просто хотелось выговориться. В лесу Владимир даже работал над диссертацией по психологии — в основу ложились истории реальных людей, которые посещали лесного отшельника.
Владимир объяснял, что для полной проработки проблемы людям нужна изоляции, поэтому многие клиенты оставались жить с ним в лесу. Одни оставляли работу, другие — семью. Отшельники вели скромный образ жизни — питались в основном травами и крупами, мылись в бане, когда кто-нибудь из клиентов Владимира туда его приглашал.
В 2020 году отшельника выселили из леса после выхода в эфир программы Андрея Малахова, героем которой и стал Владимир Сухов. На шоу обратились родители одной из клиенток лесного психолога. Они заявили, что их дочь попала в секту, вложив туда все накопления, которые планировала потратить на квартиру.
На данный момент у Владимира, по его словам, 14 детей. Они рождены от разных женщин. Самому старшему ребенку 34 года, с большинством из них мужчина поддерживает связь.