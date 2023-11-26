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12:15 (мск), источник: АиФ Кубань

В порту Туапсе 26 и 27 ноября ожидается сильный тягун

27 ноября в Туапсе высота волн может достигать семи метров.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +3° 2 м/с 70% 764 мм рт. ст. +5°
Источник: AP 2023

В порту Туапсе с 22 часов 26 ноября и до конца дня 27 ноября ожидается сильный тягун, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По данным гидрометеобюро, с ночи и в течение суток 27 ноября по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря. Высота волн составит до семи метров (что относится к категории опасного явления).

Местным жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от прогулок возле воды.

Ранее мы сообщали, что в Геленджике за сутки выпало 38 мм осадков, что в два раза выше нормы. На курорте дождь идет с раннего утра 25 ноября. В центральной части курорта поднялся уровень воды. Сейчас спецслужбы обследуют пляжи, которые размыло от потоков. Уточняется, что пострадавших от удара стихии нет. Последствия ликвидируют 70 человек и 18 единиц техники.

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