12:20 (мск), источник: Комсомольская правда
Два пригородных поезда перестанут курсировать в Сочи с 1 декабря
Две электрички перестанут ходить на маршруте в Лоо и Имеретинский курорт.
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С 1 декабря отменяется маршрут Лоо — Имеретинский курорт — Лоо. Курсировать перестанут две электрички.
«Отменяется пригородный поезд № 6822 Имеретинский курорт — Лоо. Он отправлялся с Имеретинского курорта в 20:07, также перестанет курсировать поезд № 6827 Лоо — Имеретинский курорт, со станции Лоо он отходит в 22:00», — сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород».
О расписании пригородных поездов можно узнать в кассах, либо на официальных сайтах перевозчиков.