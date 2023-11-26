Главное
Спецоперация на Украине
12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Два пригородных поезда перестанут курсировать в Сочи с 1 декабря

Две электрички перестанут ходить на маршруте в Лоо и Имеретинский курорт.

Источник: Комсомольская правда

С 1 декабря отменяется маршрут Лоо — Имеретинский курорт — Лоо. Курсировать перестанут две электрички.

«Отменяется пригородный поезд № 6822 Имеретинский курорт — Лоо. Он отправлялся с Имеретинского курорта в 20:07, также перестанет курсировать поезд № 6827 Лоо — Имеретинский курорт, со станции Лоо он отходит в 22:00», — сообщили в пресс-службе «Кубань Экспресс-Пригород».

О расписании пригородных поездов можно узнать в кассах, либо на официальных сайтах перевозчиков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 26 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
В Землю ударил таинственный космический луч, прилетевший из пустоты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта