12:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Всадники из трех стран приняли участие в турнире по конкуру в Ташкенте
Турнир позволил оценить возможности спортсменов, которым предстоит войти в сборную команду республики.
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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана, Казахстана и Беларуси приняли участие в шестом туре состязаний «Uzbekistan Global Tour-2023» по конкуру в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
«Турнир позволил оценить возможности спортсменов, которые должны принять участия в важных стартах в составе сборной команды и отобрать лучших из них», — говорится в сообщении.
Победителями состязаний стали: