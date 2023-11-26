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12:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Всадники из трех стран приняли участие в турнире по конкуру в Ташкенте

Турнир позволил оценить возможности спортсменов, которым предстоит войти в сборную команду республики.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Спортсмены из Узбекистана, Казахстана и Беларуси приняли участие в шестом туре состязаний «Uzbekistan Global Tour-2023» по конкуру в Ташкенте, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.

«Турнир позволил оценить возможности спортсменов, которые должны принять участия в важных стартах в составе сборной команды и отобрать лучших из них», — говорится в сообщении.

Победителями состязаний стали:

  • категория «А» — Сергей Антонович (на лошади по кличке «Каусар»);
  • категория «В» Хумоюн Абдуллаев («Лондон Бой»);
  • категория «Д» — Окил Собиржонов («Сидней Джексон»);
  • категория «Е» — Алишер Эркинов («Амри Махарадж»);
  • категория «С» — Фирдавсбек Давронбеков («Бакарбоно Джи»);
  • категория «Ф» — Иброхим Юлдошев («Элфакия»).

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