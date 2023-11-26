15:13 (мск), источник: Татарстан 24
В Татарстане появится единый стандарт транспортного обслуживания населения
Качество перевозок будет оцениваться по ряду критериев.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Татарстане будет введен единый социальный стандарт транспортного обслуживания населения и провоза багажа. Он будет распространяться как на автомобильный, так и городской наземный электрический транспорт, следующий по муниципальным и межмуниципальным регулярным маршрутам. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Татарстана, разработанном Министерством дорожного транспорта и связи РТ.
Качество перевозок будет оцениваться по ряду критериев, включая доступность, близость остановок, доступность для людей с ограниченными возможностями передвижения, стоимость проезда и провоза багажа, оснащенность транспортных узлов, надежность, комфортность, экологичность и др. Оценка будет использоваться при планировании новых маршрутов, заключении контрактов и разработке нормативных актов в сфере транспорта.
Стандарт будет дополнять действующий закон Татарстана «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Республике Татарстан». Изменения вступят в силу с 1 марта 2024 года.
Ранее мы писали, что в Зеленодольске перевозчики хотят перестать возить льготников в 2024 году. Компенсация за льготный проезд оказывается недостаточной для покрытия затрат.