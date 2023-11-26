«Проказы мальчика»: какое влияние окажет Эль-Ниньо на погоду зимой в Татарстане?

«Зима будет теплой и снежной»
Феномен Эль-Ниньо помог миру достичь рекордной жары в этом году и не собирается сдавать позиции как минимум до апреля 2024 года, сообщает Всемирная метеорологическая организация. Естественный эффект потепления в Тихом океане может вызвать повышение глобальной температуры в краткосрочной перспективе.
Что такое Эль-Ниньо? Это явление, в результате которого экваториальная часть Тихого океана становится теплее обычного. Обратный процесс, когда она становится холоднее, называется Ла-Нинья. Эти термины переводятся с испанского соответственно как «мальчик» и «девочка». События происходят каждые 2−7 лет и влияют на климат в разных уголках Земли, в том числе и в Татарстане.
По мнению доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимура Аухадеева, из-за этого глобального явления предстоящая зима в нашем регионе может быть теплой и снежной.
«Из-за Эль-Ниньо произойдет выброс тепла в атмосферу, которое перераспределится по земному шару. Не исключено, что тепловой отклик затронет и нашу территорию», — отметил Аухадеев.
По предварительному прогнозу Гидромета России, среднемесячная температура декабря в Казани будет ниже нормы, в январе — в пределах нормы, а в феврале — выше нормы.
«Рыбаки жалуются на плохой улов раз в семь лет»
Спикер КФУ объяснил, что происходит в экваториальной части Тихого океана и почему это привлекает всеобщее внимание.
«Уже давно рыбаки заметили, что с периодичностью раз в два года — семь лет у них не ловится рыба. Плохой улов связан с тем, что вода у побережья Перу теплеет, рыба такую воду не любит. Последний раз такие явления наблюдались в 2017 году. Тот год вошел в историю как самый теплый на земном шаре. В Татарстане он тоже был теплым, но не побил рекорды», — рассказывает Тимур Аухадеев.
Тихий океан далеко, и кажется, что отклик происходящих там событий не может быть настолько явным. Однако явление сопровождается мощным выбросом тепла в атмосферу.
«Океан является очагом формирования воздушных масс. В результате атмосфера становится теплее, чем обычно. Явление Эль-Ниньо до сих пор до конца не изучено, поэтому прогнозы не всегда бывают точными».
По его словам, связь тех событий с климатом Татарстана действительно прослеживается, хотя и с некоторым запозданием. Когда температура Тихого океана повышается, в такие годы в нашем регионе «отмечаются избытки тепла».
«Думаю, что отклик от этого явления будет, есть устойчивая тенденция того, что зима закончится раньше. Стоит отметить, что в этом году весна и лето пришли раньше привычных сроков. Кроме того, лето было продолжительным», — напоминает доцент КФУ.
Спикер отметил, что этот год в нашем регионе был рекордно засушливым, однако влагообеспеченность лета в долгосрочной перспективе растет. При этом лето теплеет меньше, чем зимний период.
«Теплый и снежный ноябрь наблюдается третий год подряд»
В этом году постоянный снежный покров в столице Татарстана сформировался с небольшим опозданием от средней многолетней нормы. Обычно он ложится 17—18 ноября. Людям уже казалось, что снега не будет до Нового года, но буквально за несколько дней на Казань обрушилось больше месячной нормы осадков. Виной тому выход теплого южного циклона.
Такой теплый и снежный ноябрь в нашем городе метеорологи наблюдают уже третий год подряд. По данным Тимура Аухадеева, в прошлом году за месяц в Казани выпало 63 мм осадков, а еще годом ранее — почти 96 мм.
«В этом году в ноябре в городе выпало 65 мм осадков при норме 45 мм, и это не предел. Скоро со Скандинавии придет очередной циклон, который также может принести снегопад», — предупреждает собеседник «Татар-информа».
Также, по его словам, осенью часто случаются скачки атмосферного давления. К примеру, в начале этой недели произошел экстремальный скачок — за сутки давление упало сразу на 17 мм ртутного столба, что не могли не почувствовать метеозависимые люди.
Вообще погода на этой неделе была очень контрастной. Началась она с аномального тепла, во второй половине произошло резкое похолодание, а потом опять потеплело.
«В начале следующей недели в Казани в дневные часы ожидается от нуля до −1 градуса, что больше соответствует погоде в третью декаду октября. Но это потепление будет краткосрочным. Потом южные потоки сменятся и температура приблизится к норме», — сообщил Аухадеев.
«Климат Казани за 200 лет потеплел на 4 градуса»
По данным ученых КФУ, глобальное потепление особенно ощутимо в Татарстане в последнее десятилетие. Климат Казани теплеет примерно на полградуса за десять лет. Наиболее активно это происходит в зимние месяцы.
Темпы потепления погоды в регионе сопоставимы с аналогичными климатическими явлениями по всей России. В целом на земном шаре такие изменения происходят с меньшей скоростью и составляют примерно 0,18 градуса за десять лет.
«Климат Казани за 200 лет потеплел на 4 градуса, и это слишком много», — отмечает Аухадеев.
К каким последствиям это может привести? По мнению эксперта КФУ, пока у жителей Татарстана плюсов больше, чем минусов.
«Мы не живем на берегу океана, и нам не грозит затопление от таяния ледников. У нас сокращается отопительный период, увеличивается период вегетации, растет обеспеченность влагой, правда, и засушливый период растет тоже».
Ученый добавил, что в годы, когда наблюдается Эль-Ниньо, часто случаются тропические циклоны, но нам они не угрожают.
«Трескучих морозов не будет»
Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев добавил, что явление Эль-Ниньо влияет на температурный фон на всей планете, но протекает в разных регионах по-разному. Это событие планетарного масштаба, которое имеет колоссальные последствия.
«Оно может действовать на нас косвенно. К примеру, может сказаться частое воздействие Атлантики. В целом Эль-Ниньо может продлиться и до конца следующего года», — считает профессор КФУ.
Переведенцев также заметил, что потепление в нашем регионе происходит в основном за счет зимнего периода. Скорость потепления января в Татарстане составляет 1 градус за десять лет. А лето за указанный период становится теплее максимум на 0,5 градуса.
При этом в нашем регионе растет продолжительность засушливых периодов, увеличивается количество опасных метеоявлений, растут ущербы от них. В летнее время возможны шквалы, грозы, смерчи и засухи. В зимний период часто случаются резкие перепады температур и скачки атмосферного давления. Вероятность сильных, трескучих морозов при этом уменьшается, заключил Юрий Переведенцев.
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