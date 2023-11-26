12:15 (мск), источник: MOS.Ru
900 двойняшек и 10 тройняшек родились в Москве с начала года в роддомах столичного Депздрава
Самым популярным днем рождения в этом году стало 23 августа, когда мамой стала 371 москвичка.
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Более 100 тысяч детей родились в Москве с начала года. Самым популярным месяцем, в котором москвички становились мамами, оказался август. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Я от всей души поздравляю всех мам столицы — от бабушек до тех, кто впервые в этом году стали родителями. С начала года в Москве родилось свыше 100 тысяч малышей. В наших роддомах с начала года появилось на свет более 900 двойняшек и 10 тройняшек. Наибольшее число родов пришлось на август — более девяти тысяч. А самой популярной датой стало 23 августа. Этот день в новом статусе встретила 371 москвичка», — рассказала Анастасия Ракова.
Чаще всего жительницы столицы впервые становятся мамами в 26−28 лет. Самый популярный возраст для рождения второго ребенка — 33−35 лет, третьего — 34−36 лет.
День матери в столице отмечали всю неделю. Праздничные мероприятия проходили в школах, колледжах, офисах госуслуг «Мои документы», в семейных центрах и центрах московского долголетия.
«Для Москвы День матери — один из важнейших праздников. И к этой дате мы подготовили для москвичек масштабную праздничную программу. На протяжении всей недели проходили концерты и различные мастер-классы, вебинары и консультации с психологами по теме взаимоотношений с детьми. А сегодня на четырех популярных площадках Москвы организован цикл бесплатных открытых лекций с известными психологами, писателями, актерами, блогерами о разных аспектах жизни мам», — добавила Анастасия Ракова.
Перед гостями выступят психолог Михаил Лабковский, актриса Екатерина Климова, писатель Александр Цыпкин, стилист Влад Лисовец, блогер Ольга Кузнецова, теле- и радиоведущая Тутта Ларсен. Подробная информация доступна на портале «Добрая Москва».