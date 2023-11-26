12:53 (мск), источник: dostup1.ru
Потенциально опасной будет погода в Челябинской области в ближайшие сутки
Из-за перепадов температуры на дорогах будет гололедица.
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Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Челябинской области в предстоящие сутки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Этот уровень по классификации Гидрометцентра России означает «погода потенциально опасна».
«Основание: местами туман. Период предупреждения — до 8.00 27 ноября. Основание: в отдельных районах на дорогах гололедица. Период предупреждения — до 20.00 27 ноября», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО.
По данным местных синоптиков, ночью 27 ноября в регионе будет облачно с прояснением, на севере местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах будут наблюдаться туманы, слабая изморозь, на дорогах гололедица, минус 1−6, при прояснении — до минус 9.
Днем в понедельник также облачно с прояснением, преимущественно без осадков, утром местами туманы, слабая изморозь, на дорогах гололедица, от минус 2 до плюс 3. Ветер восточной четверти 2−7 м/с, локально порывы до 11 м/с.
В Челябинске ночью 27 ноября минус 3−5, слабый снег. Завтра днем прогнозируется от нуля до минус 3, без осадков, облачно с прояснением, ветер юго-восточный, восточный 3−8 м/с.