Собянин: Новые станции московского метро имеют уникальные конструкции

«О столице часто говорят — “город на семи холмах”. Москва действительно стоит на бугристой местности, пересеченной реками. Это вызов для проектировщиков метро, которым необходимо учесть особенности ландшафта. Нестандартный формат проекта бывает необходим из-за расположения близлежащей инфраструктуры или для организации удобных пересадок», — написал мэр.
Он добавил, что самые необычные станции метро — это «Мичуринский проспект», «Ольховская», «Нижегородская».
«Мичуринский проспект» Солнцевской линии — первая полуподземная станция в Москве. Одна путевая стена глухая, а часть второй — стеклянная, с панорамным видом на город. Станция необычна еще и тем, что в ней три уровня. На первом находятся платформа и пути, на втором — видовая площадка и переход, а на третьем — технические помещения. Вторую полуподземную станцию — «Пыхтино» — мы открыли совсем недавно на этой же линии", — написал Сергей Собянин.
По его словам, станция «Ольховая» Сокольнической линии метро является однопролетной станцией мелкого заложения. Обе путевые стены отделяют ее от автомобильной части тоннеля — эта конструкция уникальна для России.
«Нижегородская» — кросс-платформенная станция, работающая одновременно на Некрасовской и Большой кольцевой линиях метро. Это единственная в России пятипролетная станция с четырьмя путями в одном зале. «Нижегородская» стала частью одного из крупнейших московских городских вокзалов, объединившего сразу несколько видов транспорта, включая метро, МЦК и МЦД", — заключил Собянин.