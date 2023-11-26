13:49 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Против домашнего насилия: санкционированный митинг прошел в Алматы
Акция, организованная активистами общественного движения «Жаңа Адамдар» («Новые люди») собрала около 300 человек.
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АЛМАТЫ, 26 ноя — Sputnik. «Скажи нет “миру животных” — под таким девизом в Алматы прошел митинг против бытового насилия, организованный активистами общественного движения “Жаңа Адамдар”, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
Проведение акции было согласовано с городскими властями. Мероприятие прошло без эксцессов и задержаний.
В воскресенье в полдень около трехсот человек собрались в парке за алматинским кинотеатром «Сары Арка» для того, чтобы выразить свой протест в отношении тех, кто допускает применение насилия в своих семьях по отношению к родным и близким.
Организовали акцию представители общественного движением «Жана адамдар».
Толчком к ее проведению стал ужасающий случай, произошедший 9 ноября. Тогда стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева.
По данным полиции, 8 ноября в одном из ресторанов Астаны он избил свою супругу Салтанат Нукенову, которая впоследствии от побоев скончалась. Экс-министра национальной экономики задержали в тот же день.
Произошедшая трагедия вызвала в Казахстане широкий общественный резонанс, а общественное объединение «Жаңа Адамдар» заявило о намерении провести митинг против бытового насилия. Власти Алматы проведение мероприятия одобрили.
К полудню в сквере собрались около 300 человек, в основном, молодые люди. Плакаты, которые они держали в руках, осуждали любое насилие, но акцент был сделан именно на факты семейно-бытового. Присутствовал на митинге и родной брат убитой Салтанат Нукеновой.
«Это моя сестренка Салтанат. За последние две недели наша жизнь кардинально изменилась. Я видел столько боли и страха, выслушал столько историй девушек, которые сейчас находятся в беде. И уже никогда не забуду, в каком ужасе мы живем», — сказал он.
Помимо фото убитой Салтанат Нукеновой, участники митинга держали в руках плакаты, всячески осуждающие насилие. На некоторых из них были имена и фамилии жертв домашних тиранов.
Другие сжимали в объятиях плюшевые игрушки, обильно политые красной краской, символизирующей кровь.
Митинг завершился ровно через час, как и заявляли организаторы. Каких-либо провокаций удалось избежать. Полицейские никого не задерживали, просто наблюдая за соблюдением порядка.