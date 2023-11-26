ЖКХ Минска перешло на усиленный режим работы из-за снегопада

МИНСК, 26 ноя — Sputnik. Во всех районах белорусской столицы активно продолжаются работы по уборке придомовых территорий от снега, сообщили в Telegram-канале «ЖКХ Минск Официально» Минского городского жилищного хозяйства.
Сотрудники профильной организации приступили к уборке снега с самого утра. Изначально было выведено 872 сотрудника и задействовано 37 единиц техники.
Затем из-за усложнившихся погодных условий количество техники было увеличено до 48 единиц, сейчас на уборке дворов от снега задействована 81 единица техники.
«Цикл работ будет продолжен по мере выпадения осадков. Что касается режима работы уборочной техники, то он продлен до 20:00—21:00», — сообщили в профильной организации.
Вместе с тем в столичном ЖКХ просят автовладельцев не загромождать дворовые проезды и не мешать работать технике по уборке снега.
Кроме того, водителям напоминают об обязанности убирать проезжую часть от снега на расстоянии не менее одного метра вокруг своего автомобиля.
В воскресенье в целом по стране преобладает облачная погода, на большей части территории — снег. Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с, по югу местами порывы могут достигать 14 м/с. Температура воздуха колеблется от −4°С до +1°С.
В Минске синоптики обещают сегодня от −1°С до −3°С и облачность. Возможен снег — вероятность осадков колеблется от 70% до 90%, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер в столице северо-западный 4−9 м/с.