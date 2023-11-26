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14:59 (мск), источник: АиФ Самара

В Самарской области жительница родила 11-го ребенка

Малыш появился на свет в Перинатальном центре.

В Самарской области врачи Перинатального центра помогли женщине родить 11 — го ребенка. Женщину выписали накануне Дня матери из областной клинической больницы имени В. Д. Середавина. Малыш появился на свет в семье Жанны и Вадима Сапожниковых из Самары. Новорожденного сына назвали Кириллом. Дома малыша встретили 9 братьев, самому младшему из них полтора года, а старшему 18 лет. Старшая в семье — единственная дочка, 19 -летняя Ольга.

«Поздравляем вас с прибавлением в семействе. Вы — образец для всей Самарской области. Желаем мира, счастья, любви, а главное — здоровья вам и вашим детям», — отметила руководитель Перинатального центра, заместитель главного врача больницы имени В. Д. Середавина Татьяна Тезикова.

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