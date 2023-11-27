04:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru
Приговор для Попкова и ситуация с Маркова: ТОП-10 новостей за неделю
Предпочтения читателей с 20 по 26 ноября.
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«Иркутский_автохам»: неимоверная наглость
Проект редакции ИА IrkutskMedia «Иркутский_автохам» публикует фото автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки и дорожного движения за прошедшую неделю. На этот раз большинство нарушений связаны с любителями припарковаться в неподходящих местах и проехать на запрещающий сигнал светофора.
Что не так в Маркова: проблемы прошлого или ошибки настоящего?
В ближайшие выходные дни Марковское МО посетит десант областных чиновников во главе с главой региона Игорем Кобзевым. Как уточнил по итогам прямой линии губернатор, большая часть обращений была направлена жителями Иркутского района и Маркова в частности. В свете этой поездки корр. ИА IrkutskMedia поговорил с экспертом о возможных претензиях, которые могут быть адресованы главе муниципалитета, а также задал вопросы самой Татьяне Макаревич. Суть, которая прослеживается в ответах главы, сводится к непропорциональной финансовой обеспеченности задач, предусмотренных законом.
Отказался от последнего слова: маньяку Попкову с двумя пожизненными вынесли новый приговор
Ленинский районный суд Иркутска огласил четвертый приговор 59-летнему Михаилу Попкову, известному как ангарский маньяк, признав его виновным в трех убийствах, в которых тот признался недавно. К пожизненному наказанию, которое отбывает душегуб, ему присудили еще 10 лет — такой срок связан с истечением давности преступлений — самое «недавнее» убийство было совершено в 2003 году, передает корр. ИА IrkutskMedia из зала суда.
Безжалостно пытали и сожгли живьем: в Иркутске начался суд по громкому убийству
Первое судебное заседание по делу о зверском убийстве пенсионера состоялось в Иркутском областном суде утром накануне, 21 ноября. На скамье подсудимых оказались двое жителей Осинского района 34 и 43 лет. Мужчинам предъявлено обвинение в похищении двух мужчин, издевательствах, пытках и расправе над одним из пленников в последующем. Корр. ИА IrkutskMedia, присутствовавший на заседании, отмечает, что во время процесса обвиняемые держались бодро, переговаривались между собой, улыбались.
Исполнитель хита «Венера-Юпитер» помог фанатке на концерте в Иркутске
Исполнитель хита «Венера-Юпитер» (0+) Ваня Дмитриенко помог фанатке во время своего выступления в Иркутске, передает «КП — Иркутск» (18+). Поступок артиста присутствовавшие поддержали аплодисментами. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Массовое ДТП произошло на Советской в Иркутске
Сразу несколько автомобилей попали в ДТП на улице Советской в Иркутске сегодня, 25 ноября. Очевидцы сделали фото с места дорожной аварии и поделились ими в социальных сетях. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Певица из Иркутска довела Лазарева до слез в финале шоу «Ну-ка, все вместе!»
Певица из Иркутска Дарья Морозова вышла в финал пятого сезона музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» (16+) на канале «Россия 1». Девушка исполнила песню «Понарошку» (16+), но набрала лишь 67 баллов, и в итоге не смогла побороться за главный приз проекта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Группа «Чайф» вновь раскритиковала ДС «Труд» в Иркутске
Группа «Чайф» выступила с концертом в Иркутске вечером 21 ноября. Музыканты вновь раскритиковали ДС «Труд», отметив, что городу нужна новая площадка для проведения музыкальных мероприятий, пишет ИА IrkutskMedia.
Наталья Цибанова уходит с поста главы Ленинского района Иркутска
Наталья Цибанова заявила о своем уходе с поста главы Ленинского района Иркутска. По ее словам, она не желает продолжать работу из-за безразличия администрации к проблемам жителей города. Также уход связан с переживаниями касаемо того, что у нее нет возможности оказывать помощь местным жителям, она считает, что для этого нет инструментов, зато есть постоянные проверки и увольнения неугодных. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
Юные иркутяне спели на концерте вместе с Дианой Арбениной.
Два юных жителя Иркутска спели на одной сцене с лидером группы «Ночные Снайперы» Дианой Арбениной. Концерт (6+) известной российской группы прошёл в стенах ледового дворца «Айсберг» сегодня, 25 ноября. Сотни иркутян пришли на мероприятие, чтобы услышать старые и новые хиты группы, пишет ИА IrkutskMedia.