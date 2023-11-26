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21:37 (мск), источник: Фонтанка

Посмотрите на самую большую в мире ледовую арену. Ее открыли в Петербурге

На «СКА Арене» в Петербурге прошел первый матч.

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«СКА Арена» открыла свои двери для первой на ней игры в хоккей. Это тестовый матч, в нем играют студенческие команды. Каток, раздевалки, входы и выходы проверяют в ожидании куда более насыщенного зрителями события — 9 и 10 декабря здесь пройдет матч звезд КХЛ. Он будет состоять из мини-турнира 3 на 3 и мастер-шоу (конкурсы на скорость и силу броска и так далее). На 9 декабря билетов уже нет, так что, видимо, придет 21,5 тысячи зрителей — именно столько вмещает стадион.

Разрешение на эксплуатацию «СКА Арены» власти Петербурга выдали 3 ноября. Строительство объекта длилось два года. Ему предшествовал снос СКК, историческое здание «погибло» трагически — подробнее об этом здесь.

Площадь спорткомплекса больше 180 тысяч квадратных метров. Кроме основной арены, под потолком которой полыхает синим медиакуб площадью 800 квадратных метров, есть и малая, на 300 зрителей. Также здесь оборудован фитнес-зал с бассейном. Городу стройка обошлась в 10 миллиардов рублей, а всего потратили порядка 60 миллиардов. Рядом с ареной обещают большой парк на 12 гектаров с катком, тематическими зонами, площадкой для мероприятий.

Изначально открытие предполагалось весной 2023 года под чемпионат мира по хоккею. Но после начала СВО эти планы пришлось отменять, вместе с турниром в России.

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