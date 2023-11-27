07:05 (мск), источник: Сиб.фм
Самой сексуальной девушкой Новосибирска признали афросибирячку Муэ
В Новосибирске 33-летнюю Дженис Муэ признали самой сексуальной женщиной города на местном конкурсе красоты.
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Девушка смешанного происхождения покорила членов жюри. У нее мама русская, а отец — замбиец. Ей присвоили титул «Sexy Lady of Siberia».
Дженис является профессиональной моделью и специалистом по недвижимости. К 33 годам она уже купила квартиру, автомобиль и строит собственный дом.
Амбициозная афросибирячка утверждает, что любит ставить перед собой сложные задачи и является сторонником пошагового подхода к достижению целей.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске создали съедобный макет вокзала из пряников.