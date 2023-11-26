Главное
Спецоперация на Украине
20:29 (мск), новости Беларуси, источник: Минск-новости

На неделе с 27 ноября по 3 декабря в Беларусь придут морозы — синоптик Рябов

С 27 ноября по 3 декабря температура воздуха в Беларуси опустится на 3−5 °C ниже климатической нормы. Об этом синоптик Дмитрий Рябов рассказал в эфире телеканала ОНТ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 3 м/с 93% 760 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Предстоящая неделя по прогнозам будет морозной и снежной. В Брестской области к концу недели высота снежного покрова достигнет примерно 4 см, а вот на Витебщине сугробы возвысятся на 30 см над землей.

В начале недели в республике выпадет снег, при этом вероятны снежные заносы и порывистый ветер. Ночью температура воздуха опустится до −12… −9 °C, а днем ожидается −8… −1 °C.

К четвергу минимальная температура воздуха понизится до −15 °C, снег будет уже не таким обильным, однако метель еще не отступит. В пятницу солнечную погоду сопроводит снегопад, а столбики термометров покажут −12… −2 °C.

Первые зимние выходные также обещают быть снежными. Ночью при прояснениях ожидается до −15 °C, днем в субботу — от −9 до −4 °C, а в воскресенье — от −10 до −3 °C.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Минске в аренду за 0 рублей предлагаются 43 помещения
Минчане стали меньше расходовать водопроводной воды
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта