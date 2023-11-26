20:21 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Из-за разгула стихии в Кишиневе 27 ноября отменяются уроки в школах: Но за понедельник придется отучиться в выходной
Зато будут работать детские сады.
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«Комиссия по чрезвычайным ситуациям Кишинева приняла решение, что у учащихся столичных школ, в том числе художественных, завтра, в понедельник, 27 ноября, будет выходной день, а уроки будут отработаны индивидуально для каждого учебного заведения в течение года», сообщает столичная мэрия.
"Детские сады будут работать.
Также рекомендуется не наказывать сотрудников, если они утром опоздают на работу.
Службы мэрии продолжают беспрерывно работать на улицах города, уделяя особое внимание центральным улицам и тротуарам, подъездам к детским садам, медицинским и социальным учреждениям.
Просим граждан проявлять понимание и осторожность.
Решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям будет опубликовано в ближайшее время".