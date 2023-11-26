22:08 (мск), источник: Комсомольская правда
Самолеты уходят на запасные аэродромы, а поезда останавливаются: В Сочи не попасть из-за мегашторма 26 ноября 2023
Семь самолетов ушли на запасной аэродром из-за урагана в Сочи 26 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Непогода сказалась на работе воздушных ворот Сочи. Сейчас аэропорт курорта работает по фактической погоде. Сотрудники аэрогавани просят пассажиров выезжать заблаговременно и следить за временем вылета на онлайн-табло на сайте аэропорта. Вылет многих рейсов был перенесен в среднем на два часа. Самолеты, следовавшие в Сочи, ушли на запасные аэродромы по решению экипажей.
«В настоящее время командирами семи воздушных судов были приняты решения уйти на запасные аэродромы с целью обеспечения безопасности пассажиров во время полетов. Отметим, что по всем изменениям времени вылета авиакомпании информируют пассажиров каждого рейса», — отметили в пресс-службе международного аэропорта Сочи.
Время пребывания бортов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации.
Проблемы возникли и у пассажиров железнодорожного транспорта. Поезд Адлер — Москва 542 остановился в Лоо. По словам людей, которые находятся в вагонах, простой длится уже больше часа.
Напомним, что на берег Черного моря обрушился шторм века. На территории курорта объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать 26 и 27 ноября.
«Может наблюдаться комплекс неблагоприятных погодных условий с сильными дождями, грозами, градом, снегом в горах, возможен подъем уровня рек, возрастает риск схода селевых потоков. Порывы ветра могут достигать 27 м/с, шторм на море — шесть баллов, волны до трех метров в высоту», — уточнили в мэрии Сочи.
Сейчас все силы и средства экстренных и оперативных служб по поручению работают в режиме повышенной готовности. Им предстоит освободить улицы города от большого количества поваленных деревьев.