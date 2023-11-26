23:11 (мск), источник: "Российская газета"
На нескольких дорогах Крыма перекрыт проезд из-за стихии
В Сакском районе Крыма и вблизи Судака у нескольких населенных пунктов ограничено автомобильное движение. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
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В Сакском районе ограничено движение между селами Митяево и Трудовое. Там опора электропередач упала на проезжую часть. Также ограничено движение у села Морское вблизи Судака.
Ранее сообщалось о перекрытии трассы Саки — Евпатория. Здесь море затопило дорогу, все машины направляются в объезд.
Также вечером было приостановлено движение троллейбусов на трассе Симферополь — Ялта. Всех пассажиров и водителей, застрявших на этой горной дороге, эвакуируют автобусами.
Ураганный ветер с порывами, достигающими 40 метров в секунду, обрушился сегодня на Крым после полудня. Без электричества остались около 40 тысяч жителей, повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередач, в отдельных местах есть перебои с подачей газа. Ожидается, что стихия начнет спадать в ночь с воскресенья на понедельник. Первый день недели в Крыму и Севастополе объявлен нерабочим.