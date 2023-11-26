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Фотогалерея событий в регионах РФ
Региональные Новости Mail.ru представляют лучшие снимки, сделанные фотожурналистами с 20 по 26 ноября.
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Посмотрите на фото.
26 ноября. В Евпатории море вышло из берегов
Западное побережье полуострова накрыл ураганный ветер с порывами до 40 м/c. Скорость ветра в Севастополе — 26 м/с, в Евпатории — 25 м/с, в Черноморском — ураган 40 метров в секунду.
25 ноября. В Екатеринбург на один день прибыл поезд Деда Мороза
Поезд мчался из Великого Устюга с 11 ноября. Сияющий в огнях и гирляндах он остановился 25 ноября на железнодорожном вокзале, чтобы целый день радовать детей и взрослых.
24 ноября. В Петербурге появились ледяные блинчики и шары
Ледяное «сало», которое ещё называют снежурой, покрыло поверхность рек и каналов Петербурга. Такие чудеса творят снегопады и небольшой минус. Шары и «блинчики» можно поискать на песчаных пляжах залива, также они регулярно появляются на водопаде Ахинкоски (Ахвенкоски) в месте разлива реки Тохмайоки около Рускеалы (Карелия).
23 ноября. На Иртыше начинается ледостав
На Иртыше был замечен первый лёд.В прошлом году Иртыш и Омска полностью замёрзли в черте города
22 ноября. Певца Шарлота в Петербурге арестовали на 13 суток за мелкое хулиганст
Исполнителя задержали в Пулково в ночь на 22 ноября, когда певец прилетел из Армении. Шарлота доставили в отделение. Незадолго до этого исполнитель на видео сжег российский паспорт. После этого многие подписчики стали оставлять негативные комментарии в социальных сетях.
21 ноября. Поможет лечить ожоги и язвы: в Самаре появилась роборука
Роборуку планируют задействовать в производстве биоинженерных конструкций и персонифицированных имплантов. Ее можно будет использовать для биопечати как в лаборатории, так и на самом пациенте.
20 ноября. В Сочи цветет дерево со съедобными цветами
В Сочи практически круглый год цветет Абутилон, в простонародье его еще называют «комнатный клен». Такое название связано с тем, что листовые пластины этого растения очень похожи на листву клена. Чаще можно встретить второе (народное) имя растения — канатники.
18 ноября. Редкий и очень ядовитый гриб: В парке Сочи вырос решеточник красный
В Сочи вырос экзотический гриб, занесенный в Красную книгу России. Научное название гриба — красный клатрус. Он находится под охраной государства. Из-за своего специфического запаха решеточник привлекает мух и прочих падальщиков. Именно они и разносят споры гриба в другие места. Таким образом решеточник размножается.
19 ноября. В Ленинградском зоопарке показали кадры с манулом Шу
Манул — своенравное животное, которое в дикой природе обычно избегает людей и обладает поразительными навыками маскировки. Почти год назад появившийся на свет в Ленинградском зоопарке манул Шу уже заметно подрос и возмужал.
17 ноября. В Сочи поднявшаяся после ливней горная река смыла дом
В поселке Головинка Сочи уровень горной реки Шахе после сильного ливня значительно поднялся. По словам местных жителей, один дом уже смыло, еще один повис над обрывом. Берега под напором воды обрушаются.
16 ноября. Zivert, The Hatters, Dabro: как открылся культурный форум на Дворцовой площади
В Петербурге 16 ноября стартовал Международный культурный форум. Он открылся бесплатным концертом на Дворцовой площади, сообщили организаторы мероприятия.
15 ноября. Под Волгоградом нашли часть метеорита, выпавшего в 1922 году
История метеорита Царев началась 6 декабря 1922 года, когда огромный метеоритный дождь выпал недалеко от села Царев Ленинского района Волгоградской области. Нашли метеорит в 1968 году при распашке полей совхоза Ленинский. Метеорит Царев самый большой по массе, найденный в России в XX веке, и третий в мире.
14 ноября. Аналог «Теслы»: в Ростове замечен самодельный бэтмобиль
Необычное транспортное средство заметили горожане на улицах донской столицы.
13 ноября. Собака-робот из Новосибирска станцует на выставке «Россия» в Москве
Коди будет встречать гостей на ВДНХ, танцевать и делать сальто по голосовым командам. Кроме того, Коди будет раздавать сувениры Новосибирской области, которая представит свои достижения в области науки, образования и инноваций на стенде «Сибирь — территория будущего».
12 ноября. «В центр Петербурга залетела сенсация». На Елагином заметили редкую для города пернатую гостью
Редчайшая для Петербурга птица, филин, была замечена на Елагином острове. Заинтересовала она не только людей, но и других пернатых.
11 ноября. В Башкирии загорелась маршрутка с 10 пассажирами
В Стерлитамаке в ходе движения загорелась пассажирская Газель Next, которая находилась на маршруте. В салоне находилось 10 человек. Пострадавших и погибших нет.
9 ноября. В Воронежском ботаническом саду созрели бананасы
Воронежский ботанический сад имени Козо-Полянского похвастался урожаем экзотических фруктов. В главной оранжерее одновременно созрели соплодие монстеры деликатесной (внешне похожа на банан с чешуйками, имеет нежный ананасово-банановый вкус), плоды папайи и маракуйи.
8 ноября. Поезд Деда Мороза 2023: когда приедет
В 2021 году поезд Деда Мороза впервые отправился в путешествие по всей России. С тех пор акция стала доброй традицией, «зимнего волшебника» ждут с нетерпением в каждом городе. В этом году он посетит более 70 городов России, преодолеет свыше 32 тысяч километров. Состав выехал из Великого Устюга 11 ноября.
7 ноября. В Сочи созрел урожай «мармелада»
На курорте появились плоды на ногоплоднике, который называют «мармеладное дерево». По вкусу плоды ногоплодника похожи на мармелад. Из них делают варенье. В Сочи «мармеладное дерево» можно найти в парке «Дендрарий», в парке «Южные культуры» федеральной территории Сириус, встретить на улицах курорта.
6 ноября. Космическая магия Северного сияния
В ночь на понедельник, 6 ноября, в небе появилось северное сияние. Северное сияние было видно во всех регионах РФ. Связано это с магнитной бурей в Северном полушарии.
5 ноября. В Калининградской области снова наблюдали северное сияние
Полярное сияние и млечный путь - невероятная атмосфера в небе над Славским районом Калининградской области.
4 ноября. Фестиваль «Чудо света» в Петербурге
Фестиваль света «Чудо света» проводится в Петербурге с 2016 года. Цифровые художники с помощью передовых технологий ежегодно создают картины из света на фасадах зданий. Тема фестиваля в этом году — «Было — стало — будет». Она созвучна с темой Международной выставки-форума «Россия», которая сегодня открылась на ВДНХ в Москве.
3 ноября. В Башкирии открыли обновленный сквер имени знаменитого хоккейного тренера
Перед Дворцом спорта в Уфе состоялось торжественное открытие обновленного сквера имени знаменитого советского и российского хоккеиста, заслуженного тренера РСФСР Сергея Михалева. Под руководством наставника ХК «Салават Юлаев» в 2008-м году впервые в истории стал чемпионом России. После победы команды Михалева назвали «тренером золотой мечты».
2 ноября. При полном аншлаге: в Новосибирске состоялся концерт Димы Билана
Зрители сообщают, что выступление собрало аншлаг — в зале практически не оставалось свободных мест. При этом стоимость билетов на концерт составляла от 2 до 8 тысяч рублей.
1 ноября. «Бал хризантем» в Крыму
Каждый год, с конца октября по конец ноября, в Крыму проходит «Бал хризантем» - самый главный и самый торжественный парад цветов Никитского ботанического сада. Традиция эта зародилась в 1953 году, а значит ей 70 лет.
31 октября. Первая в Крыму: в Бахчисарае прописалась малышка весом 1500 кг
Это первый крымский бегемот, а вернее - бегемотиха. Этого события в Бахчисарайском зоопарке ждали три года. 17-летняя чудо-девочка весом полторы тонны, которую по паспорту зовут Фрида. Но уже по прибытии на полуостров ее переименовали в «морячку Соню».
30 октября. Новосибирский астрофотограф снял лунное затмение
Астрофотограф из Новосибирска поделился кадрами лунного затмения.
29 октября. В Нижнем Новгороде нашли бездомного пса, который весит 100 кг
Волонтеры дали псу клику Кругетс. Из-за крайней степени ожирения он почти не может ходить, потому что, вставая на лапы, испытывает сильную боль. По ночам он воет и скулит от боли. Ветврачи не могут провести полноценный осмотр животного из-за его огромного веса, кроме того, в стационаре нет подходящих по размеру боксов.
28 октября. Тюлень в Калининградском зоопарке научился рисовать картины
Тренеры в Калининградском зоопарке после долгих занятий научили тюленя по кличке Кайус держать кисточку и красками рисовать картины.
27 октября. В Екатеринбурге появился первый памятник учителю
Монумент открыли на аллее Свердловского областного педагогического колледжа.
26 октября. Над Петербургом и Ленобластью появилось гало редкой формы
Жители Ленобласти и Петербурга стали свидетелями редкого оптического явления — паргелий, или солнце с ушами. Необычное явление возникает из-за преломления солнечных лучей в кристалликах льда, витающих в атмосфере.
25 октября. Цветами осени: гостей Анапы ждут разноцветные кипарисы
На Кипарисовом озере в Сукко растут редкие растения — болотные кипарисы. Сейчас их листва окрасилась яркими оттенками красного цвета. Насладиться прекрасным видом может каждый абсолютно бесплатно.
24 октября. Люки с изображением монет появились в Екатеринбурге
В Екатеринбурге появилось 90 новых канализационных люков в виде монет, которые чеканил Екатеринбургский монетный двор. На 45 люках изображен пятак Екатерины II 1763 года. На других люках изображены пять копеек 1872 года.
23 октября. Самолет «Скифский олень» в ливрее от Эрмитажа впервые прилетел в Нижний Новгород
Новый облик получил моноклассный самолет Суперджет 100 «Калуга», который способен вместить до 100 пассажиров.
22 октября. Новосибирский астрофотограф снял туманность Голубой снежок
Фотограф Алексей Поляков из Новосибирска сделал снимок ещё одной туманности из космоса. В ночь перед непогодой над городом он успел сфотографировать планетарную туманность NGC 7662 «Голубой снежок» в созвездии Андромеды.
20 октября. Миниатюрная орхидея из Красной книги зацвела в Сочи
Растение обычно не превышает в высоту 10 сантиметров. Обитает орхидея столь маленьких размеров в основном на Черноморском побережье к югу от города Туапсе. Изредка скрученник находят в Адыгее и Дагестане
19 октября. На улицы Волгограда впервые вышли электробусы
Купленные электробусы могут перевозить до 85 пассажиров со скоростью до 70 километров в час. Без «рогов» они могут пробегать не менее 80 километров.
18 октября. Петербургский ретротрамвай показали горожанам
Сам вагон выставлен на Инженерной улице, на «фонарь» над лобовым стеклом выведен третий маршрут. В кабину трамвая «Достоевский» сел и правнук писателя Дмитрий Достоевский, который, как известно, работал водителем трамвая.
17 октября. Более 200 деревьев упало в Нижнем Новгороде из-за непогоды
В Нижнем Новгороде прошли сильнейшие ливни, которые затопили несколько улиц. Утром вторника город встал в 10-балльные пробки. После выпал снег, который сменился снежным ураганом.
16 октября. Центробанк показал новую пятитысячную купюру с Екатеринбургом
На пятитысячной купюре, посвященной Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу, на лицевой стороне изображена стела «Европа-Азия», на обратной стороне — памятник «Сказ об Урале», который находится в Челябинске.
15 октября. Под Таганрогом образовалось дымовое облако, похожее на «ядерный гриб»
Люди предполагают, что в этом районе горит сухая растительность или камыши. Однако в пресс-службе донского МЧС сказали, что вызовов не поступало.
13 октября. Памятник Жанне д’Арк открыли в Петербурге
Его открыли в Советском переулке. В церемонии открытия приняла участие французская делегация, члены ассоциаций «Бермонтской богоматери» и «Друзья Жанны д`Арк»
12 октября. В Пермском крае начались первые снегопады
В основном это касается северных районов, но рано утром снег заметили и жители столицы Прикамья.
11 октября. Первый снег выпал в Волгоградской области
Снегом в октябре завалило северные районы Волгоградской области.
10 октября. Сочи заметает снегом
10 октября на Красной Поляне на высоте более двух тысяч метров температура воздуха снизилась до −4 градусов. Снежный покров достиг 10-сантиметровой высоты.
10 октября. Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга завоевала титул «Мисс Россия — 2023»
Теперь она будет представлять нашу страну на конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Финал конкурса «Мисс Вселенная» состоится в Сальвадоре 18 ноября.
8 октября. В лесах под Петербургом находят грибы под снегом
Несмотря на зимнее погодное настроение, в лесах под Петербургом всё еще бродят любители тихой охоты. Под первым снегом находятся съедобные «подснежники».
7 октября. Тысячи студентов превратились в карту России на Дворцовой площади в Петербурге
Флешмоб проходил в честь дня рождения президента Владимира Путина.
6 октября. Смерч- «богатырь» в море напугал жителей и гостей Анапы
Водяная воронка была замечена в нескольких километрах от берега в районе Большого Утриша.
5 октября. Вода в лиманах под Анапой стала красной
В лиманах возле Анапы зацвели солеросы. Удивительные растения окрасили берега Витязевскго лимана в ярко-красный цвет. Проезжающие мимо туристы восхищаются этим природным явлением, которое совершенно не удивляет местных.
4 октября. Астрофотограф Поляков снял в небе над Новосибирском туманность Пакмана
В объектив специалиста попала туманность Пакмана, находящаяся на расстоянии 10 тысяч световых лет от Земли. На съемку у него ушло порядка 2 часов.
4 октября. Размером с горошину: в Находке прошел град
Погода преподнесла сюрприз жителям города.
2 октября. Астрофотограф Поляков снял Уран и Юпитер в небе над Новосибирском
2 октября в Новосибирске Алексей Поляков сфотографировал две планеты — Уран и Юпитер. Напомним, что уран находится на седьмом месте от Солнца. Юпитер считается самой большой планетой Солнечной системы. Он расположен на пятом месте от Солнца.
1 октября. На 40-й день смерти в Петербурге окончательно простились с Евгением Пригожиным.
В десятках российских городов 1 октября вспоминали Евгения Пригожина и погибших вместе с ним бойцов ЧВК «Вагнер».
30 сентября. Жители Омска наблюдали необычное астрономическое явление
В ночь с 29 на 30 сентября жители Омска наблюдали необычное астрономическое явление, которое именуют «кровавой Луной» или Суперлунием. До самого рассвета омичи могли без специальных приспособлений рассматривать Луну во всей красе.
29 сентября. Воронежец в 74 года покорил Эльбрус
Спортсмен поднялся на самую высокую горную вершину Европы и России. Константин Эгильский — мастер спорта СССР по подводному спорту, долгое время был «играющим» тренером сборной команды Воронежской области, 10-кратный чемпион России, заслуженный тренер РСФСР.
28 сентября. Елена Малышева прилетела в Калининград
В течение двух дней в регионе работает съёмочная группа телепрограмм “Здоровье” и “Жить здорово!” под руководством профессора, д. м. н. Елены Малышевой. На Первом канале ведущая расскажет об уникальных технологиях лечения аритмий в центре, о сложнейших операциях при ишемической болезни и пороках сердца, а также об удивительных историях спасения детей и взрослых пациентов.
27 сентября. В Волгограде объявили имя лучшего воспитателя России 2023 года
Им стала Дарья Глебова из Московской области. Имя победителя федерального конкурса объявил на церемонии закрытия профессионального состязания в НЭТе министр просвещения России Сергей Кравцов.
26 сентября. Первый снег удивил жителей Иркутска
Погода в Иркутске не перестает удивлять. Люди проснулись и обнаружили, что «бабье лето» закончилось, а на асфальт опустился первый снежный покров. Синоптики рассказали, что холода наступили неожиданно.
25 сентября. Небо над Петербургом сияло всю ночь
Яркое полярное сияние наблюдали в Петербурге, Ленинградской области и в других регионах, например, рядом с Казанью и даже на территории Москвы.
24 сентября. В центре Волгограда на колесе обозрения выступили девушки-гимнастки
Волгоградцы и гости города стали зрителями уникального шоу «Крылья». Воздушные гимнастки продемонстрировали свое мастерство, находясь на 8-метровой высоте колеса обозрения. Среди выступающих в шоу были гимнастки в возрасте от 20 до 30 лет. Самым младшим участницам представлений исполнилось всего 9 лет.
23 сентября. «Мисс Крым 2023» стала красавица из Симферополя
В отеле «Ялта-Интурист» состоялось самое красивое событие осени — «Мисс Крым 2023». Заветную корону победительницы получила жительница Симферополя с оренбургскими корнями.
22 сентября. Boeing, который летел в Пермь из Антальи, выкатился на 50 метров за пределы взлётно-посадочной полосы.
На борту находились 174 пассажира, в том числе 26 детей. Во время инцидента никто не пострадал.
21 сентября. Хабаровскому краю посвятили монету
Памятная монета, посвящённая Хабаровскому краю, вводится в оборот в России. Её тираж один миллион штук.
20 сентября. 92-й бензин в Воронежской области стал самым дорогим в ЦФО
В Воронежской области бензин марки АИ-92 оказался самым дорогим по сравнению с другими регионами Центрального федерального округа. Больше всего подорожало дизельное топливо — на семь процентов (до 59,54 рубля).
19 сентября. Пермяки наблюдали ночью северное сияние
Жители Пермского края могли наблюдать за северным сиянием ночью 19 сентября. Такое редкое природное явление становится все более частым явлением для региона. В прошлый раз пермяки могли наблюдать северное сияние еще в середине весны
19 сентября. В небе над Новосибирском облака приняли форму портала
Такие дыры называются брешью или «дырообразной полосой падения осадков». Они появляются в высококучевых и перисто-кучевых облаках. Причиной появления дыр является внезапное испарение или замерзание переохлажденной воды в облаках, а становятся видны эти дыры благодаря пролету самолетов через облака.
18 сентября. Самосвал снес переход в пригороде Владивостока
Виновником ЧП мог стать самосвал, водитель которого, вероятно, забыл опустить кузов. Часть фуры зацепилась за виадук, и конструкция рухнула. Выезд из Владивостока и въезд в город были заблокированы.