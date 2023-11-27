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09:22 (мск), источник: Время

Названы пять секретов красоты супермодели Наталья Водяновой

По ее мнению, главное — жить в гармонии с собой и окружающим миром.

Супермодель, меценат и многодетная мама Наталья Водянова поражает своей молодостью и красотой.

Она никогда не выглядела на свой возраст и говорила, что главное — жить в гармонии с собой и окружающим миром.

В группе звезды во «Вконтакте» названы Топ-5 секретов красоты Натальи.

Во-первых, поддерживать хорошую форму ей помогают занятия йогой.

Во-вторых, Наталь всегда старается правильно питаться, причем к диетам прибегает только в случае острой необходимости.

В-третьих, она предпочитает натуральную косметику и щадящий уход за лицом и волосами.

В-четвертых, бороться со стрессом Наталья помогает трансцендентальная медитация.

Наконец, пятая причина — благотворительность.

Ранее нижегородская модель Наталья Водянова рассказала о любимом десерте.

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