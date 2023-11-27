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07:09 (мск), источник: МК.RU Новосибирск

Анна Асти извинилась за опоздание на 1,5 часа на концерт в Новосибирске

В Новосибирске 25 ноября фанаты 1,5 часа ждали начала концерта Анны Асти на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».

Вместо заявленных в афише 19 часов, певица вышла на сцену только в 20.30.

По данным организаторов концерта, задержка произошла по независящим от них причинам. Тем не менее, перед начало представления Анна Асти извинилась перед публикой за опоздание.

Тем не менее, без негативных отзывов не обошлось. Некоторые сочли, что опоздание не позволило музыкантам качественно настроить звук, что испортило все впечатление от шоу. Были и те, кто покинул концерт, не дождавшись его окончания. Плюс «томные разговоры вместо разогрева для уставшей публики были тем еще удовольствием — уже не хотелось не петь, не танцевать», — написали сибиряки.

Но большая часть поклонников Асти все же была в восторге от ее выступления, чем поделилась в комментариях ее телеграмм-канала. Фанаты написали, что «получили кучу эмоций, просто вау», даже не смотря на то, что «моментик с опозданием немного разочаровал». Зрители отметили шикарный голос Асти и живое исполнение на концерте.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске группу «На-На» обвинили в оскорблении памяти Михаила Круга.

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