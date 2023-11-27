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00:06 (мск), источник: РИА Крым

Мокрый снег и гололедица: погода в Крыму в понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму активный средиземноморский циклон вызовет в Крыму сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки, на дорогах гололедица.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +8° 4 м/с 93% 757 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный очень сильный 28−33 м/с, местами с порывами 35−40 м/с. Температура воздуха ночью и днем −2…+3, на южном побережье до +6, в горах −3…-6. Во вторник осадки пройдут местами (ночью мокрый снег, днем дождь). Ветер юго-западный 8−13 м/с, в отдельных районах 15−20 м/с. Температура воздуха днем повысится до 5…10°.

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, очень сильный. 28−33 м/с, местами с порывами до 35−40 м/с. Температура воздуха ночью и днем −2…+3 градуса, на южном побережье до +6, в горах −3…-6.», — говорится в прогнозе синоптиков.

В Симферополе облачно с прояснениями. Мокрый снег, снег, отложение мокрого снега. Ветер северо-западный 28−33 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+2.

В Севастополе облачно. Ночью, днем осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный ночью, утром 25−30 м/с, днем 15−20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 3…5.

В Ялте и Алуште облачно, ночью и днем дождь со снегом. Температура воздуза и ночью, и днем +3…+5.

В Евпатории, Судаке, Феодосии облачно, снег, столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов.

По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

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