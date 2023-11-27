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03:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Из-за снегопада в Приморье электричкам добавили вагонов

Составность планируют изменить на два дня.

Источник: PrimaMedia.ru

В начале рабочей недели в Приморье из-за предстоящей непогоды добавят вагонов электричкам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на АО «Экспресс Приморья».

Так, по данным ведомства, совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края было принято решение увеличить составность электропоездов, что позволит избежать «перенаселенности» вагонов.

В понедельник, 27 ноября, вагоны добавятся к следующим маршрутам:

  • Поезд № 6363 сообщением «Владивосток — Уссурийск» (отправлением в 18:10) — 8 вагонов;
  • Поезд № 7307/7308 сообщением «Владивосток — Мыс Чуркин» (отправлением в 18:21) — 6 вагонов;
  • Поезд № 6315 сообщением «Мыс Чуркин — Надеждинская» (отправлением в 19:10) — 6 вагонов.

Во вторник, 28 ноября, составность изменится у маршрутов:

  • Поезд № 6344 сообщением «Надеждинская — Владивосток» (отправлением в 07:01) — 6 вагонов;
  • Поезд № 6364 сообщением Уссурийск — Владивосток (отправлением в 06:42) — 8 вагонов.

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