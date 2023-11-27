03:41 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Из-за снегопада в Приморье электричкам добавили вагонов
Составность планируют изменить на два дня.
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В начале рабочей недели в Приморье из-за предстоящей непогоды добавят вагонов электричкам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на АО «Экспресс Приморья».
Так, по данным ведомства, совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Приморского края было принято решение увеличить составность электропоездов, что позволит избежать «перенаселенности» вагонов.
В понедельник, 27 ноября, вагоны добавятся к следующим маршрутам:
Во вторник, 28 ноября, составность изменится у маршрутов: