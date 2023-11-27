03:45 (мск), источник: Комсомольская правда
Снова потеплеет. Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 27 ноября по 3 декабря
Небольшой снег и до −14 ожидается в Иркутске 27 ноября.
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Погода в Иркутске на неделю с 27 ноября по 3 декабря поразит сибиряков своим непостоянством. В областном центре то будет холодно и снежно, то облачно с прояснениями и всего −4 градуса. Так, в понедельник в городе утром до −21, днем воздух прогреется до −12…-14 градусов. В первой половине дня выпадет небольшой снег, ветер дует северо-западный со скоростью 5−10 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 27 ноября по 3 декабря
Холодной будет первая половина недели: по утрам столбики уличных термометров увидим на отметках в −17…-21 градус, а днем на −14. Давайте по порядку. Днем в первый будний день уже известно, что снег и до −14.
— В ночь на вторник, 28 ноября, в Иркутске снова осадки, — отмечают специалисты Гидрометцентра России. — Их вероятность 62%, выпадет до 0.8 миллиметров. Температура воздуха ночью опустится до −17. Днем осадки продолжатся и станет немного теплее, до −14.
Ночью в среду в столице Приангарья −21, облачно с прояснениями. В течение суток снега метеорологи не прогнозируют. Днем из-за облаков временами станет выглядывать солнце, но тепла это не принесет. 29 ноября в Иркутске снова −14 градусов.
Потепление придет в региональный центр в четверг, однако, ночь 30 ноября еще обещает быть холодной. Уличные термометры покажут −20 в ночные и утренние часы, а вот днем всего −8. При этом существует 78-процентная вероятность снега. Гидрометцентр РФ дает прогноз о 2.2 миллиметров осадков.
Ночью 1 декабря в Иркутске, по данным синоптиков, ожидается −15 градусов, а днем, как и ранее в четверг, до −8. Пятница пройдет бесснежно.
Погода в Иркутске на неделю с 27 ноября по 3 декабря: прогноз на выходные
Замечательные выходные ждут тех, кто любит прогулки на свежем воздухе или мечтает выбраться на природу с родными или друзьями. Небесная канцелярия подарит иркутянам два теплых, разумеется, по зимним меркам, дня. В субботу в областном центре днем потеплеет до −4, но утром 2 декабря −15. В целом, сибирякам сотрудники Гидрометцентра страны передают такой прогноз: облачная с прояснениями погода и небольшой кратковременный снег.
В воскресенье в Иркутске также отличная погода. Согласно данным портала Гисметео, утром 3 декабря до −11, а днем до −3 градусов. Будет пасмурно и снова выпадет небольшой снег.