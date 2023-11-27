Зарплаты многих россиян вырастут в 2024 году: новости понедельника

Исследование проводил портал Superjob, согласно которому 47% компаний в последний раз повышали или индексировали зарплату сотрудникам менее полугода назад, 32% — полгода или год назад, еще 10% — один и два года назад.
В ближайшее время повысить заработную плату своим сотрудникам планируют 50% предприятий, еще 28% компаний не собираются этого делать.
Отмечается, что опрос проводится 10 — 24 ноября в 244 населенных пунктах по всей России. В нем приняли участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб.
Что касается ожиданий самих сотрудников, то 49% рассчитывают на повышение заработной платы в следующем году, 5% не ждут этого из-за недавней прибавки, еще 3% только недавно устроились на работу, а 24% не ожидают повышения по другой причине.
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