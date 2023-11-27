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03:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Зарплаты многих россиян вырастут в 2024 году: новости понедельника

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ФедералПресс. Многие российские компании планируют повысить своим сотрудникам зарплаты в 2024 году. Согласно результатам исследования, это хотят сделать 50% опрошенных предприятий.

Источник: Reuters

Исследование проводил портал Superjob, согласно которому 47% компаний в последний раз повышали или индексировали зарплату сотрудникам менее полугода назад, 32% — полгода или год назад, еще 10% — один и два года назад.

В ближайшее время повысить заработную плату своим сотрудникам планируют 50% предприятий, еще 28% компаний не собираются этого делать.

Отмечается, что опрос проводится 10 — 24 ноября в 244 населенных пунктах по всей России. В нем приняли участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб.

Что касается ожиданий самих сотрудников, то 49% рассчитывают на повышение заработной платы в следующем году, 5% не ждут этого из-за недавней прибавки, еще 3% только недавно устроились на работу, а 24% не ожидают повышения по другой причине.

Ранее «ФедералПресс» писал, что стали известны регионы с самыми высокими ценами на жилье. Приморский край оказался в тройке лидеров.

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