Почти 650 вылетов выполнила санитарная авиация в Подмосковье с начала года

«Санавиация приходит на помощь в тех ситуациях, когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на дорожный трафик и удаленность медучреждения. С начала года вертолеты выполнили уже 643 вылета, что на 31 больше, чем за весь прошлый год», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
Как уточняется, в составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы — в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.