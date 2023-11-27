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04:07 (мск), источник: АГН «Москва»

Почти 650 вылетов выполнила санитарная авиация в Подмосковье с начала года

Почти 650 вылетов выполнила санитарная авиация в Московской области с начала 2023 года, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Источник: РИА "Новости"

«Санавиация приходит на помощь в тех ситуациях, когда важно оперативно доставить пациента в больницу, несмотря на дорожный трафик и удаленность медучреждения. С начала года вертолеты выполнили уже 643 вылета, что на 31 больше, чем за весь прошлый год», — приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

Как уточняется, в составе авиамедицинских бригад работают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры скорой медицинской помощи. В основном санитарная авиация доставляет пострадавших в Красногорскую, Подольскую, Ногинскую, Химкинскую больницы — в травмоцентры первого уровня и ожоговый центр, а также в Московский областной центр охраны материнства и детства.

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