03:10 (мск), источник: АиФ Владивосток
Снег обернулся во Владивостоке многокилометровыми пробками
Дорожное движение затруднено в большинстве районов краевого центра.
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Снегопад серьёзно осложнил движение в утренние часы. Пробки в приморской столице растянулись на много километров.
Снег пошёл на юге Приморья рано утром. По данным синоптиков, непогоду принёс циклон, пришедший в Приморье из Китая.
Несмотря на то, что оперативные службы города обработали дороги противогололёдными препаратами, пробок избежать не удалось. 9-бальные пробки фиксировали сервисы на Эгершельде, на Нейбута, на Чуркина, Золотом мосту и других районах города.
Мэрия обратилась к горожанам по возможности не выезжать сегодня на личном автотранспорте и не мешать работе дорожных служб по ликвидации последствий непогоды. Городская госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и повысить бдительность и осмотрительность.
Снег закончится во второй половине дня по мере того, как циклон будет смещаться на северо-восток.