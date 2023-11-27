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03:10 (мск), источник: АиФ Владивосток

Снег обернулся во Владивостоке многокилометровыми пробками

Дорожное движение затруднено в большинстве районов краевого центра.

Источник: Аргументы и факты

Снегопад серьёзно осложнил движение в утренние часы. Пробки в приморской столице растянулись на много километров.

Снег пошёл на юге Приморья рано утром. По данным синоптиков, непогоду принёс циклон, пришедший в Приморье из Китая.

Несмотря на то, что оперативные службы города обработали дороги противогололёдными препаратами, пробок избежать не удалось. 9-бальные пробки фиксировали сервисы на Эгершельде, на Нейбута, на Чуркина, Золотом мосту и других районах города.

Мэрия обратилась к горожанам по возможности не выезжать сегодня на личном автотранспорте и не мешать работе дорожных служб по ликвидации последствий непогоды. Городская госавтоинспекция просит соблюдать скоростной режим и повысить бдительность и осмотрительность.

Снег закончится во второй половине дня по мере того, как циклон будет смещаться на северо-восток.

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