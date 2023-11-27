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03:05 (мск), источник: Комсомольская правда

27 ноября в Иркутской области ожидается небольшой снег

Погода в Иркутске 27 ноября 2023 года будет с температурой −13…-15.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +8° 3 м/с 87% 755 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

До календарной зимы осталось три дня. Самое время готовиться к новому году, покупать подарки родным и близким, создавать праздничное настроение. В начале ноября многие жители Иркутской области беспокоились, что останутся без снега зимой, однако, вскоре все сомнения рассеялись. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 27 ноября 2023 года.

Погода в Иркутске 27 ноября

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный до 10 м/с, температура −13…-18, местами −23…-28, в горах Восточного Саяна −7…-12, местами до −16 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 27 ноября 2023 года будет без существенных осадков, ветер северо-западный .-8 м/с. Столбики термометров покажут −13…-15.

Кроме того, на дорогах региона снежный накат и гололед.

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