03:05 (мск), источник: Комсомольская правда
27 ноября в Иркутской области ожидается небольшой снег
Погода в Иркутске 27 ноября 2023 года будет с температурой −13…-15.
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До календарной зимы осталось три дня. Самое время готовиться к новому году, покупать подарки родным и близким, создавать праздничное настроение. В начале ноября многие жители Иркутской области беспокоились, что останутся без снега зимой, однако, вскоре все сомнения рассеялись. Синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 27 ноября 2023 года.
Погода в Иркутске 27 ноября
— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер северо-западный до 10 м/с, температура −13…-18, местами −23…-28, в горах Восточного Саяна −7…-12, местами до −16 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 27 ноября 2023 года будет без существенных осадков, ветер северо-западный .-8 м/с. Столбики термометров покажут −13…-15.
Кроме того, на дорогах региона снежный накат и гололед.