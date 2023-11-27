Синоптики резко изменили прогноз по снегопаду во Владивостоке: чего ждать

Согласно данным портала windy.com, снегопад в приморской столице начался раньше — около 5 утра и будет продолжаться до 14 часов. Все это время в городе будет наблюдаться минусовая температура, а количество осадков будет незначительным.
Согласно официальным данным Примгидромета, сегодня в течение дня в Приморье пройдет небольшой и умеренный снег. Осадки будут сопровождаться северо-восточным, восточным умеренным ветром, на побережье до сильного.
Ночью температура воздуха в некоторых районах опустилась до −27 градусов, днем будет в пределах −9…+3 градуса.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, какая погода будет в Приморье на наступившей неделе.