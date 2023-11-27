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07:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Синоптики резко изменили прогноз по снегопаду во Владивостоке: чего ждать

ВЛАДИВОСТОК, 27 ноября, ФедералПресс. Ранним утром 27 ноября во Владивостоке начались осадки в виде снега. Ранее синоптики сообщали, что осадки начнутся в 7 утра и будут продолжаться до 16 часов.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 4 м/с 93% 754 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

Согласно данным портала windy.com, снегопад в приморской столице начался раньше — около 5 утра и будет продолжаться до 14 часов. Все это время в городе будет наблюдаться минусовая температура, а количество осадков будет незначительным.

Согласно официальным данным Примгидромета, сегодня в течение дня в Приморье пройдет небольшой и умеренный снег. Осадки будут сопровождаться северо-восточным, восточным умеренным ветром, на побережье до сильного.

Ночью температура воздуха в некоторых районах опустилась до −27 градусов, днем будет в пределах −9…+3 градуса.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, какая погода будет в Приморье на наступившей неделе.

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