04:10 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Хабаровский ХК «Амур» проиграл ХК «Сочи», лидируя в первом периоде
Матч закончился разгромным счётом 2:5.
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Хабаровский хоккейный клуб «Амур» проиграл ХК «Сочи», несмотря на лидерство в первом периоде. Итоговый отрыв от победителей составил три очка.
Встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ прошла 26 ноября на «Платинум-арене» и завершилась счётом 2:5 в пользу гостей. Игра началась для хабаровчан удачно: на 9-й минуте шайбу забил форвард Егор Коршков, а на 18-й минуте голом отметился нападающий Владислав Барулин. Однако уже во втором периоде «тигры» столкнулись с мощной атакой противника, на которую ответили слабой обороной.
За пять минут в ворота хозяев влетело сразу три шайбы, и перевес оказался на стороне сочинцев. Окончательно победу за гостями закрепили два очка, полученные в третьем периоде. Автором финального гола стал форвард противника Амир Гараев — хоккеист забил шайбу менее чем за минуту до окончания матча.
«Я сегодня на площадке увидел игру тех людей, которые показывают другой хоккей. Четыре пятых команды вышли к игре неготовыми. Возможно, это расхолаживание из-за забитых двух голов в первом периоде и шести шайб в прошлом матче. Соперник играл от ножа, очень правильно и добился победы», — прокомментировал итоги игры главный тренер ХК «Амур» Андрей Мартемьянов.