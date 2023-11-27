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Спецоперация на Украине
04:06 (мск), источник: МК.RU Красноярск

В Красноярске мать двоих детей стала волонтером в зоне СВО

Об этом рассказали в администрации Советского района.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Жительница Красноярска Маргарита Воронина стала волонтером в зоне, где проходит спецоперация. Женщина пополнила ряды добровольцев еще в прошлом году, вернулась домой, но поняла, что на СВО она нужнее.

Дома у нее двое детей, но за ними не нужен присмотр, так как сыну уже 21 год, а дочери и вовсе 27 лет.

Сейчас женщина ненадолго вернулась в родной Красноярск. У нее в гостях побывала руководитель администрации Советского района Елена Ланина. Она рассказала, что в доме у красноярки очень уютно и тепло.

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