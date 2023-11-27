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Спецоперация на Украине
04:05 (мск), источник: Комсомольская правда

Рейсы Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян перенесли из-за сильного ветра

Вылет запланирован на 28 ноября.

В связи с порывами ветра свыше 15 метров в секунду в районе Аяна, внесены изменения в расписание следующих рейсов:

— рейсы 403 и 404, запланированные на 24 ноября по маршруту Хабаровск — Николаевск — Аян и обратно, переносятся на 28 ноября. Отправление из краевого центра состоится в 09:10;

— рейсы 403 и 404, запланированные на 27 ноября по тому же маршруту, также переносятся на 28 ноября, с вылетом из Хабаровска в 09:50.

Пассажирам рекомендуется следить за дополнительной информацией от авиаперевозчика и обновлениями в расписании.

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