04:05 (мск), источник: Комсомольская правда
Рейсы Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян перенесли из-за сильного ветра
Вылет запланирован на 28 ноября.
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В связи с порывами ветра свыше 15 метров в секунду в районе Аяна, внесены изменения в расписание следующих рейсов:
— рейсы 403 и 404, запланированные на 24 ноября по маршруту Хабаровск — Николаевск — Аян и обратно, переносятся на 28 ноября. Отправление из краевого центра состоится в 09:10;
— рейсы 403 и 404, запланированные на 27 ноября по тому же маршруту, также переносятся на 28 ноября, с вылетом из Хабаровска в 09:50.
Пассажирам рекомендуется следить за дополнительной информацией от авиаперевозчика и обновлениями в расписании.