04:32 (мск), источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровске капитально отремонтируют школу по Президентской программе
Обновлённое учебное заведение откроет двери для учеников 1 сентября 2025 года.
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В Хабаровске школа № 13 будет отремонтирована за счет федеральной субсидии. Она стала единственным учебным заведением в краевой столице, которое прошло отбор на капремонт в рамках Президентской программы с двухгодичным циклом, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В рамках проекта планируется заменить мебель и оборудование, обновить весь учебный фонд и улучшить условия для питания школьников. Также будет выполнен капитальный ремонт основных коммуникаций, конструкций, отделочные работы и обустройство пространства. Стоимость проекта составит 185 миллионов рублей.
Мэр города Сергей Кравчук отметил, что завершив ремонт, школа № 13 станет современной и оснащенной по последним технологиям. Он также подчеркнул важность участия Хабаровска в Президентской программе и необходимость улучшения условий, в которых ребята получают образование.
«Мы должны показать способность решать даже самые сложные вопросы ремонта, выполнять его качественно и в срок, чтобы улучшать условия для обучения наших детей и в дальнейшем продолжить практику по привлечению федеральных средств на модернизацию учебных заведений», — сказал градоначальник.
Школа № 13 была построена в 1938 году и недавно отметила свое 85-летие. С учетом масштаба работ, а также согласно условиям госсубсидии и контракта, ремонт должен начаться 1 января 2024 года, а отремонтированная школа откроет свои двери для учеников 1 сентября 2025 года.