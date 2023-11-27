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07:19 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии сохранится теплая погода без осадков

В Башкирии в ближайшее время осадков не ожидается. Также в республике установится сравнительно теплая погода — столбик термометра будет держаться выше нуля.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +7° 4 м/с 93% 754 мм рт. ст. +7°
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Так, 27 ноября существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +1,+6°.

Во вторник, 28 ноября, ночью так же без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, по западу до умеренных. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью опустится до 0,-5°, при прояснениях до −11°, днем поднимется до −1,+4°.

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